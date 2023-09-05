İsrail'de protestolar sürüyor: 8 ayda yaklaşık 7 milyon kişi sokaklara indi!
İsrail'de sene başından bu yana devam eden "yargı reformu" protestolarına toplamda yaklaşık 7 milyon kişinin katıldığı açıklandı.
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İsrail'deki "Haaretz" gazetesinin haberine göre, Polis Şefi Kobi Şabtai, katıldığı bir konferansta hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı devam eden gösteriler hakkında bilgi verdi.
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Şabtai, 35 haftadır her cumartesi günü düzenlenen gösterilere katılımın bazen 10 binleri, bazen de 100 binleri bulduğunu belirtti.
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Sene başından bu yana devam eden gösterilere katılımın boyutuna ilişkin Şabtai, "4 bin 400 noktada düzenlenen yargı reformu karşıtı protestolara 6 ile 7 milyon arasında İsrailli katılım gösterdi." dedi.
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Şabtai, polislerin, halkın hareket özgürlüğünün kısıtlanmamasını göz önünde bulundurarak göstericilerin haklarına saygı gösterdiğini söyledi.
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TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ
İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı ülke çapındaki kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen, 24 Temmuz'da Mecliste muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul edilmişti.
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Yüksek Mahkeme, yargı düzenlemesi kapsamında Meclisten geçen iki yasayı eylülde görüşeceğini açıklamıştı.
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İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.
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Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protesto hareketi, yaklaşık 8 aydır gösterilerine devam ediyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.