"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grubun çağrısı üzerine binlerce kişi, polisin yasağına rağmen Batı Kudüs'teki Chords Köprüsü'nden Başbakanlık konutuna doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında zaman zaman göstericilerle güvenlik güçleri arasında tansiyon yükselirken kamu düzenini bozdukları ve polise saldırdıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

Yürüyüşün ardından Başbakanlık konutunun önüne gelen göstericiler, protestolarını sürdürdü.

Gösterinin yapılacağı caddeye çıkan yolları trafiğe kapatan polis, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Siyah ve kırmızı bayraklar taşıyan göstericilerden bazıları, İsrail Başbakanı'nı kastederek "suç başbakanı" yazılı tişörtler giyerken sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi geçtiği İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler, yaklaşık 3 aydır artarak devam ediyor.