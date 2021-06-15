İsrail'de maske zorunluluğu kalkıyor!

İsrail yönetimi, koronavirüs vaka ve ölümlerinde düşüş yaşanmasının ardından kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğunu da kaldırdığını duyurdu.

Böylelikle okula giden çocuklar ve işe giden yetişkinler bir yılı aşkın sürenin ardından kapalı ortamlarda maskelerini çıkarabilecek.

Öte yandan yetkililer, maske zorunluluğunun aşı olmayanlarda ya da hastanede görevlilerinde uygulanacağını belirtti.

9.3 milyonluk ülkede nüfusun yüzde 55'i koronavirüse karşı iki doz aşısını oldu.

İsrail Sağlık Bakanlığı 6 Haziran'da ülke içinde hiç koronavirüs vakası tespit edilmediğini duyurmuştu. Açıklanan son verilerine göre ülkede son bir ay içerisinde koronavirüse bağlı ölümler oldukça azalırken, günlük vaka sayısı da düşüşte.

1 Haziran'da açıklama yapan Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Hezi Levi, İsrail'deki tüm etkinlikleri açtıklarını ancak kapalı alanlarda maske kullanmaya devam edileceğini ifade etmişti.