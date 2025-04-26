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        Haberler Dünya İsrail'de köpek balığı saldırısına uğrayan kişinin ölümü eşi tarafından duyuruldu | Dış Haberler

        İsrail'de köpek balığı saldırısına uğrayan kişinin ölümü eşi tarafından duyuruldu

        İsrail'in liman şehri Hadera kıyılarında köpek balığı saldırısına uğrayan kişinin ölümü eşi tarafından duyuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 00:48 Güncelleme: 26.04.2025 - 01:11
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        İsrail'de köpek balığı saldırısına uğrayan kişinin ölümü eşi tarafından duyuruldu
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        İsrail'in liman şehri Hadera'nın açıklarında köpek balığı saldırısına uğrayan 40 yaşındaki Barak Tzach kaybolmuştu.

        Tzach'a ait olduğu tespit edilen vücut dokuları bulundu ancak bedenine ulaşılamadı.

        İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Tzach'ın eşi Sarit sosyal medya üzerinden Tzach'ın ölüm haberini duyurdu.

        Olay hakkındaki şayialara bir son vermek istediğini belirten Sarit, Barak'ın alışkanlığı üzere iş sonrasında sahile gittiğini belirtti.

        Bir kamera ile denize dalan Tzach, köpek balıklarını belgesel niteliğinde görüntülemek istedi.

        Köpek balıklarını uzaktan görüntüleyen Tzach'ın daha sonra bir köpek balığıyla arasındaki mesafe azaldı. Yakınlarda bulunan balıkçı, Tzach'a sahile doğru yüzmesini söylemesinin ardından köpek balıklarının saldırısı başladı.

        Yaşanan olayın ardından, sahilin müdavimlerinin o bölgede denize girmeleri yasaklandı.

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