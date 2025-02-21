İsrail'de art arda patlamalar

İsrail'de Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama meydana geldi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, Bat-Yam'da bombalı saldırı girişiminden şüphelenildiği ve 3 otobüste art arda patlama meydana geldiği kaydedildi.

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Patlamaların ardından metro seferleri durdurulurken yaralı veya can kaybı bildirilmedi.

Söz konusu patlamalarla ilgili polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Bunun bir saldırı olduğu şüphesi büyüyor, can kaybı yok." ifadeleri kullanıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan ayrı bir açıklamada ise patlayıcıların zaman ayarlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2 ayrı otobüste daha patlayıcı tespit edildiği ve imha edilmeleri için ekiplerin çalışma yürüttüğü kaydedildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun patlamalara ilişkin güvenlik toplantısı yapacağı duyuruldu.

KATZ'DAN SALDIRILARI ARTIRMA TALİMATI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, orduya işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıları artırma talimatı verdiği bildirildi.

The Times of Israel'in haberine göre, Katz'ın saldırıları artırma talimatı, Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde art arda 3 otobüste patlama yaşanmasının ardından geldi.

Bat-Yam'da yaşanan patlamaların saldırı girişimi olduğunu iddia eden Katz, bu nedenle orduya işgal altındaki Batı Şeria'da başta Tulkerim Mülteci Kampı olmak üzere tüm mülteci kamplarına yönelik saldırıları artırma talimatı verdiğini açıkladı.

Katz, Filistinli direniş gruplarına yardım ettiğini öne sürdüğü bölge halkını da "Bölge sakinleri ağır bir bedel ödeyecek." diye tehdit etti.