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        Haberler Dünya İsrail, Beyrut'un güneyine en az 4 hava saldırısı düzenledi | Dış Haberler

        İsrail, Beyrut'un güneyine en az 4 hava saldırısı düzenledi

        İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik biri çok şiddetli en az 4 hava saldırısı düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 18:57 Güncelleme: 06.11.2024 - 18:57
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        Beyrut'un güneyine bombardıman
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        Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Hureyk, Burc el-Baracine ve Leyleki mahallelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

        Saldırılardan birinin Bahman Hastanesi'nin, birinin de el-Raye Stadyumu'nun yakınına düzenlendiği kaydedildi.

        Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

        Saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından Dahiye'deki 6 nokta için saldırı tehdidinde bulunmasının ardından düzenlendi.

        Sözcü, 3'ü Hureyk ve Leyleki mahallerinde, 3'ü de Burc el-Baracine'de olmak üzere 6 noktayı işaret ederek tahliye uyarısı yapmıştı.

        İSRAİL, DAHİYE'Yİ EN SON 2 KASIM'DA HEDEF ALMIŞTI

        İsrail ordusu şiddetli hava saldırıları düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine son olarak 2 Kasım'da saldırı düzenlemiş, Dahiye bölgesindeki bir apartmana yönelik saldırıda 1 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

        İsrail savaş uçakları 1 Kasım'da ise Dahiye'nin çeşitli bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.

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        #israil
        #Lübnan bombalama
        #haberler
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