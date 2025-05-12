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        Haberler Dünya İsrail basını: Netanyahu, Trump'ın Filistin devletini tanıyacağı iddialarını yalanladı | Dış Haberler

        İsrail basını: Netanyahu, Trump'ın Filistin devletini tanıyacağı iddialarını yalanladı

        İsrail basınında çıkan ABD Başkanı Trump'ın Filistin devletini tanıyacağı yönündeki iddia, İsrail basınındaki başka bir haber kuruluşu tarafından yalanlandı. İsrail merkezli i24 News kanalının internet sitesine göre, Netanyahu, Trump'ın Filistin devletini tanıyacağı yönündeki iddiaların ciddiye alınmaması gerektiğini savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 07:13 Güncelleme: 12.05.2025 - 07:13
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        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin devletini tanıyacağı iddialarının ciddiye alınmaması gerektiğini belirtti.

        İsrail merkezli i24 News kanalının internet sitesine göre, Netanyahu'nun, İsrail Parlamentosu (Knesset) Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nin kapalı oturumunda, Trump ile arasının bozulduğu yönündeki iddiaları reddetti ve bu söylentilerin ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee tarafından da yalanlandığını ifade etti.

        Netanyahu ayrıca Trump ile düzenli iletişim halinde olduklarını ve iki tarafın pek çok konuda benzer bakış açılarına sahip olduğunu ileri sürdü.

        İsrail medyasında daha önce çıkan haberlerde, Trump'ın Netanyahu ile ilişkilerini kestiği ve onun kendisiyle oyun oynadığından şüphelendiği iddia edilmişti.

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        Netanyahu, Trump'ın Filistin devletini tanıyacağı yönündeki iddialara da değinerek, bu tür haberlerin ciddiye alınmaması gerektiğini savundu.

        İsrail Başbakanı, "Filistin devleti kurulacağına dair ciddi bir açıklama duyacağınızı sanmıyorum, bu sadece siyasi bir oyun" ifadelerini kullandı.

        İsrailli bazı medya kuruluşları, Körfezli diplomatik kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde, Trump'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Orta Doğu turu sırasında Filistin devletini tanıyan resmi bir açıklama yapmaya hazırlandığını öne sürmüştü.

        Haberlere göre, söz konusu açıklamanın Suudi Arabistan'da düzenlenecek ABD-Suudi Arabistan Zirvesi'nde yapılması bekleniyor. Trump'ın ziyareti kapsamında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de uğraması planlanıyor.

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