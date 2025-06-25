İsrail basını: Trump Netanyahu'ya sesini yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail-İran arasında açıkladığı ateşkesin ardından İsrail savaş uçakları Tahran'a doğru ilerlerken telefonda görüştüğü Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Saldırıyı durdur" diyerek sesini yükselttiği öne sürüldü.

İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin üst düzey İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump ve Netanyahu'nun sabah saatlerinde yaptığı telefon görüşmesi sert tonda geçti.

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Sabah saatlerinde İsrail, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayıp Tahran'a doğru savaş uçaklarını gönderdiği sırada Trump ve Netanyahu telefonda görüştü.

Haberde, Trump'ın Netanyahu'ya "Saldırıyı durdur" diyerek sesini yükselttiği, Netanyahu'nun ise konuşmada "fazla söz alamadığı sadece Trump'a minnetini üst üste dile getirdiği" ifade edildi.

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İsrailli kaynak, "Netanyahu ve Trump arasındaki konuşmanın zor geçtiğini, ABD Başkanı'nın ateşkesi bir başarı olarak gördüğünü ve kimsenin ama kesinlikle hiç kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğini açıkça vurguladığını" paylaştı.

Bunun karşılığında, İsrail hava kuvvetleri pilotlarının saldırıları durdurma emri aldığı, planlanan hedefleri değil taviz olarak Tahran'da bir radar istasyonunu vurduğu belirtildi.

Öte yandan, ABD'nin Katar üzerinden de İranlılara "saldırılara devam etmemeleri için mesaj gönderdiği" haberde yer aldı. İsrail ile İran arasında 12 gün süren saldırıların ardından gelen ateşkes ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında 12 gün süren saldırıların ardından ateşkesin uygulamaya girdiğini duyurmuş, İsrail bunu kabul ettiğini açıklamıştı. İsrail, sabah 10:00 sularında füze atıldığını, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunmuştu. Bunun üzerine İsrail'den, İran'a sert karşılık vereceği tehditleri yükselmişti. İsrail basını, daha sonra İsrail ordusunun Tahran'da bir radar istasyonunu hedef aldıktan sonra savaş uçaklarının bölgeden ayrıldığını yazmıştı. REKLAM ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu ve bu durumdan memnun olmadığını söylemişti. Ateşkesin ardından İsrail'in "hiç görülmedik şekilde" saldırıda bulunduğunu belirten Trump, "Onlardan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim ancak İsrail'in bu sabah yaptıklarından hiç hoşnut değilim." ifadelerini kullanmıştı. *Fotoğraf: AA (Handout)