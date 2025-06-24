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        Haberler Gündem Güncel Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz | Son dakika haberleri

        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz

        Türkiye'de kuzey ve güney bölgeler ile ülkenin güneyi arasında havada ciddi bir bunaltıcılık farkı oluştu. Son günlerde gölge arayan İzmirliler gibi İstanbul'da da termometre 35°C'ye ulaştı. Bugünden itibaren hafta sonu pazar gününe kadar Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri de sıcak çembere giriyor

        Giriş: 24.06.2025 - 19:33 Güncelleme: 24.06.2025 - 19:33
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        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
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        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; Ege, Akdeniz ve Güneydoğu gibi güney bölgeler mevsimin yaz olduğunu fazlasıyla hissederken, İzmir, Muğla ve Antalya gündüz yaklaşık 40°C ve üzerinde hissedilen sıcaklıkta yaşıyor.

        Marmara ve Karadeniz ile İç ve Anadolu ise gölgede serinliği ile ferahlatan bir ilkbahar/yaz karışımı havayla günlerini geçiriyor. Fakat bugünden itibaren hafta sonu pazar gününe kadar Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri de sıcak çembere giriyor.

        YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

        Bugünden itibaren ise Mısır-Libya üstünden (Kuzey Afrika) gelen yeni bir sıcak hava dalgası, Türkiye’de 2025’in şimdiye kadarki en sıcak günlerini bizlere yaşatıyor.

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        Gelecek 3 gün İstanbul gündüz 34°C, gece 23°C’lerde seyredecek.

        İzmir ve tüm Ege, Akdeniz ve Güneydoğu ise gölgede 40°C’yi aşacak.

        25-26-27 Haziran tarihlerine özellikle dikkat edelim, aşırı sıcaklarda güneş altında uzun süre kalmayalım.

        Bu nispeten kuru ve aşırı sıcak hava nedeniyle orman yangını riski çok yükselecek. Gelecek 72 saat yeşil alanlarda fazladan dikkatli ve özenli davranalım.

        Sıcak hava dalgası hafta sonu doğuya ilerleyerek Türkiye’nin batısından da ayrılıyor. Hava sıcaklıkları hafta sonu yeniden 28-35°C aralığına gerileyecek.

        UZUN BİR ARADAN SONRA YAĞMUR GELİYOR

        Uzun bir aradan sonra özellikle 29-30 Haziran günleri Marmara’da ve İstanbul’da yağmur ihtimali beliriyor. Kavuran sıcakların ardından hafta sonu 29 Haziran Pazar günü yeniden serinleyebiliriz. Kuzeybatımızdan ve Kırım üstünden esecek rüzgarlar ile bu hafta 35°C’yi aşacak olan İstanbul, yeniden 25°C’ye gerileyebilir. Fakat bu tahmini takip edip güncel bilgiye gelecek günlerde bakmakta yarar var.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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