İsrail basını: Trump, Gazze'deki saldırıların durmasından yana

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar dolayısıyla "hayal kırıklığı yaşadığı" ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bu saldırıların sona erdirilmesinden yana olduğu mesajının iletilmesini istediği iddia edildi.

Walla haber sayfasına konuşan ve adı açıklanmayan 2 Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ileri sürdü.

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Söz konusu yetkililer, Trump'ın İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu Filistinli çocukların acı çektiği görüntülerden dolayı da üzgün olduğunu savundu.

ABD Başkanı'nın danışmanlarına Gazze'deki saldırıların sonlandırılmasından yana olduğu mesajını İsrail Başbakanı Netanyahu'ya iletmelerini istediği iddiasına yer verildi.

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Walla'ya konuşan Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan (Trump) Gazze'de olup bitenlerden bıkmış durumda. Savaşın bitmesini, rehinelerin eve dönmesini, yardımların ulaşmasını ve Gazze'nin yeniden inşasına başlanmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili ise Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları sonlandırılması için şu an için Trump'tan güçlü bir baskı görmediğini söylediği aktarıldı.

İsrail ordusu, 18 Mayıs'ta Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarını başlatmıştı. Hava saldırılarının da giderek arttığı Gazze'de son 24 saatte hastanelere 87 ölü ve 290 yaralı getirilmişti. İsrail'in Gazze'ye 20 aydır düzenlediği şiddetli saldırılarda 53 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirirken yaralıların sayısının da 121 bini aştığı bildiriliyor.