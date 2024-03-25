İsrail: Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıması terörizmi ödüllendirmek olur

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin devletini tanıma yönündeki sözlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim saldırılarının ardından Filistin devletinin tanınmasının, Hamas'a ve diğer Filistinli gruplara, "Filistinlilerin İsraillilere yönelik kanlı terör saldırılarına siyasi jestlerle karşılık verileceği" mesajı taşıyacağı savunuldu.

Hamas'ın açıkça kınanması ve Gazze'deki bütün esirlerin serbest bırakılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Çatışmanın çözümü ancak taraflar arasında doğrudan müzakere yoluyla mümkün olur. Filistin devletinin tanınmasına yönelik herhangi bir girişim, sadece çözüme ulaşmayı uzaklaştırır ve bölgesel istikrarsızlığı artırır" dendi.

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Sözcü Haiat, Sanchez'in Filistin devletini tanıma yönündeki ifadelerinin ve İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya'nın "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarına dair ortak açıklamasının "terörizmi ödüllendirmek" olduğunu savundu.

4 ÜLKE ORTAK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya'dan 22 Mart'ta yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, dört ülkenin liderleri, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesi marjında Gazze ve Ortadoğu'daki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunmak için bir araya gelmişti.

Liderler, derhal ateşkes sağlanması, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın hızla, kitlesel ve sürekli olarak artırılmasının acil gerekliliğinin yanı sıra bölgede kalıcı barış ve istikrara ulaşmanın tek yolunun, iki devletli çözümün uygulanmasından geçtiği konusunda da mutabık kalmıştı.