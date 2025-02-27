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        Haberler Dünya İsrail: Ateşkesi uzatmaya hazırız | Dış Haberler

        İsrail: Ateşkesin ilk aşamasını uzatmaya hazırız

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını uzatmaya hazır olduklarını açıklarken, daha fazla esirin serbest bırakılmasını talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 21:00 Güncelleme: 27.02.2025 - 21:00
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        İsrail: Ateşkesi uzatmaya hazırız
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        İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Saar, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile Batı Kudüs'te basın toplantısı düzenledi.

        Basın toplantısında Gazze'deki ateşkes anlaşmasına işaret eden Saar, daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında anlaşmanın ilk aşaması için zaman çerçevesini uzatmaya hazır olduklarını dile getirdi.

        Saar, bu konunun bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek olan İsrailli müzakere heyetinin dönüşünden sonra ayrıntılı görüşülmesinin daha iyi olacağını söyledi.

        İsrail Dışişleri Bakanı Saar, İsrailli müzakere heyetinin Kahire'de, daha fazla esir askerin serbest bırakılması karşılığında anlaşmanın birinci aşamasının uzatılması için ortak zemin bulma olasılığını görüşeceğini ifade etti.

        İsrail devlet televizyonu KAN ise ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, bugün Kahire'ye hareket edecek müzakere heyetinin temel hedefinin "1 Mart Cumartesi günü canlı rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak" olduğunu belirtti.

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