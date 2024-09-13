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        Haberler Dünya İsrail askerleri öldürmüştü: Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı | Dış Haberler

        İsrail askerleri öldürmüştü: Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı

        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul'a uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 06:23 Güncelleme: 13.09.2024 - 06:23
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        Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı
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        Batı Şeria'daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen Türk vatandaşı Eygi'nin naaşı Tel Aviv'den Bakü'ye nakledildi.

        AA'nın haberine göre; Eygi'nin naaşını Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik çalışanları teslim aldı.

        Bakü'de Türk bayrağına sarılan naaş, THY İstanbul uçağına teslim edildi ve Türkiye'ye uğurlandı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        İSRAİL ASKERLERİNİN AKTİVİST EYGİ'Yİ ÖLDÜRMESİ

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

        Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

        2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

        *Haberin ilk fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #ayşenur ezgi eygi
        #israil
        #Bakü
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