Isparta'daki elektrik kesintisi için AEDAŞ'tan açıklama

İHA

Isparta’da 3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışının ardından meydana gelen elektrik kesintisine ilişkin Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada saatlerce hiç durmadan yağan karın sebep olduğu yükün ve aşırı buzlanmanın etkisi ile önemli sayıda enerji nakil hattının ağır hasar aldığı bildirildi.

AEDAŞ, açıklamasında, 582 alçak gerilim kesinti ihbarına, 201 saha personeli ve 75 araç ile müdahale edildiğini, çalışmalar kapsamında elektrik abonelerinin yüzde 95’ine enerji sağlandığını belirtti.

Öte yandan herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için 3.056 kilowatt toplam gücünde 20 jeneratörün de kritik noktalarda konumlandırıldığı bilgisi geçildi.

Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtımını üstlenen AEDAŞ, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarı çerçevesinde kar yağışı başlamadan önce harekete geçmiş ve “kriz masası” oluşturarak yoğun bir şekilde çalışmalarına başlandığını, bölgedeki personel sayısının 3 kat artırılırken arızalara müdahale için 55 araç ve 20 jeneratörün kritik noktalarda konumlandırıldığı bilgisini paylaştı.

AEDAŞ, alınan tedbirlere rağmen kar yağışının tahminlerin çok üzerinde olmasının, özellikle kırsal bölgelerdeki arızalara ulaşmada sıkıntıya yol açtığını, müdahalelerde bazı gecikmelerin söz konusu olduğunu bildirdi.

Ekiplerin ilk andan itibaren arızalara müdahalesi aralıksız bir şekilde devam ettiği kaydedilen açıklamada kamu ve özel sektör elbirliği ile bölgede özverili bir çalışma sergilendiği, ayrıca yakın bölgelerdeki diğer enerji dağıtım firmalarından da bölgeye destek amaçlı personel ve araç takviyesi yapıldığı bildirildi.

Yoğun çalışmalar sonrasında aynı gece şehir merkezinde orta gerilim seviyesindeki arızaların tamamı giderilirken, alçak gerilim bölgelerindeki çalışmaların devam etitği bildirilen açıklamada vatandaşların mağduriyetini en aza indirilebilmesi için 3.056 kVA kapasiteye sahip jeneratörler ile bölgedeki kritik noktalara da enerji sağlandığı ifade edildi.

"113 BİN ABONEMİZE ENERJİ VERİLEMEZKEN BU SAYI 16 BİN ABONEYE KADAR İNDİRİLDİ"



Açıklamanın devamında ise “Bu çalışmalar esnasında şu ana kadar yaklaşık olarak 660 kilometre orta gerilim, 4 bin 500 kilometre alçak gerilim hattı ekiplerimiz tarafından kontrol edilip, iletkenleri etkisi altına alan buz yükünden temizlenerek enerjilendirme yapıldı. Kesintilerin başladığı ilk anda Isparta ili, ilçe ve köylerinde 113 bin abonemize enerji verilemezken bu sayı 16 bin aboneye kadar indirildi. Bu zorlu süreçte Ispartalı vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek için var gücümüz ile çalıştığımızı bildirir, gösterdikleri anlayış için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.