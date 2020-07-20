DHA

Şarkikaraağaç ilçesinde karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat ederek cenazesi Yalvaç´ın Çetince köyüne getirilen kadının, eşi ve çocuklarına yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Temaslı sayısının fazla olması ve vakalarda artış gözlenmesi üzerine Çetince köyünün 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.

DHA'nın haberine göre; Yalvaç Kaymakamlığı´ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Çetince köyünde Covid-19 vakaları ve vaka temaslı sayılarında artış olması nedeniyle, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun 19.07.2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile 19.07.2020 Pazar günü saat 22:00´dan itibaren, 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir. Vatandaşlarımızın Vefa Sosyal Destek Grubu´nun 4412230 ve 4412240 nolu telefonlarına ihtiyaçlarını bildirmeleri halinde, gereksinimleri sağlanacaktır" denildi.

Köy muhtarı Mehmet Ali Almacı ise "Vefat eden kadının eşi ve çocuklarına yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmış. Bu kişilerle temas ettiği belirlenen 20 dolayında köylü vatandaşımız kontrol altına alındı. Bu kişilerin kimlerle temas ettiği, kaç kişiye bulaştığını bilemiyoruz. Kaymakamlık Hıfzıssıhha Kurulu tarafından saat 22.00 itibarıyla köy karantina altına alınmış ve giriş çıkışlar tamamen kapatılmış durumdadır. Karantina süresi 14 gün olarak belirlenmiştir. Kurban Bayramı öncesi böyle bir durum yaşanması açıkçası hiç iyi olmadı" dedi.