Isparta'da tarım aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Yalvaç ilçesinde İbrahim B. (80) idaresindeki 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı, Mısırlı köyünde Ekrem Ç. (54) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada, tarım aracı sürücüsü İbrahim B. ve araçta bulunan Ayten B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim B. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.