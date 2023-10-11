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        Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

        Isparta'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 5 kişi yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan kişilerden 19 yaşındaki Vildan Kıraç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 02:40 Güncelleme: 11.10.2023 - 02:41
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        Isparta'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
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        Isparta'nın Gelendost ilçesinde sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        AA'nın haberine göre; silahlı saldırıda yaralanan 19 yaşındaki Vildan Kıraç, kaldırıldığı Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavileri sürüyor.

        7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Fotoğraf. İHA
        Fotoğraf. İHA

        Jandarma ekiplerince, silahlı saldırıya karıştıkları tespit edilen 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

        Yenice köyünde 9 Ekim akşamı sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Vildan Kıraç (19), Şener Gezgin (21) ve Songül Akdoğan'ın (49) durumlarının ağır olduğu belirtilmişti.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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