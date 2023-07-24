Isparta'da kayıp yaşlı adam sulama barajında ölü bulundu
Isparta'da bir süredir kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama barajında ölü bulundu
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kayıp olarak aranan 72 yaşındaki yaşlı adam, sulama barajında ölü bulundu.
Terziler köyünde yaşayan Yaşar Aksu, 21 Temmuz'da evden çıktıktan sonra geri dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
AA'nın haberine göre; çalışmalarını Kurusarı mevkisindeki Çiftlik Barajı'nda sürdüren ekipler, su üstünde Aksu'nun cansız bedenine ulaştı.
Tekneyle barajdan çıkarılan Aksu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.