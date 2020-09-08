Isparta'nın Yalvaç ilçesi kaymakamlığından alınan bilgiye göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yukarıkaşıkara köyünde, Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle, hastalığın yayılmasını önlemek için 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Karar, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.