Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Isparta'da, 22 Mayıs'ta, Ramazan A, birlikte yaşadığı babası Nizamettin (79) ve annesi Seher A'yı (71) ekmek alma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bıçaklayarak öldürmüş, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.