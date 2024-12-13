İSPARK otopark ücretlerinde yüzde 115 zam yapıldı. 1 Ocak 2025 yılından itibaren geçerli olacak zamlı tarife kapsamında tüm ilçelerde uygulanacak saatlik ve günlük fiyatlar da belli oldu. İSPARK'a en son 11 Ekim 2023'te yüzde 57, 12 Haziran 2024'te de yüzde 50'ye varan oranlarda zam yapılmıştı. Peki, hagi ilçede fiyatlar ne kadar oldu? İşte, İSPARK 2025 fiyatları...