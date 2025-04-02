İspanyol basınından Arda Güler'e büyük övgü!
İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Madrid konuk ettiği Real Sociedad'ı toplamda 5-4'lük skorla eledi vea adını final yazdırdı. Real Madrid'e turu getiren golün asisti Arda Güler'den geldi. İspanyol basını, milli futbolcumuzdan övgüyle bahsetti.
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İspanya Kral Kupası maçında asistiyle takımının kaderini belirleyen Arda Güler, İspanyol medyasında geniş yer buldu.
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Rüdiger'in takımını finale taşıyan golün asistini yapan Arda Güler maçın ardından hem İspanyol basınından hem de takım arkadaşı Antonio Rüdiger'den övgüleri topladı.
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Marca'da "Arda'nın sihirli dokunuşu ve muhteşem bitiriciliği" başlığıyla verilen haberde "Arda Güler'in ustalıkla yaptığı orta, Rüdiger'in altı pas alanına girmesini, havada herkesi geçerek Beyazlılar'a 4-4'lük skoru getirmesini sağladı" yorumu yapıldı.
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Real Madrid'e final biletini getiren golü atan Antonio Rüdiger ise yaptığı asistten dolayı Arda Güler'e teşekkür etti.
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Defensa Central'de yer alan habere göre, Rüdiger, Arda için "Dünyanın en iyi sol ayağı, harika pas, kardeşim..." dedi. Haberde iki futbolcudan da övgüyle bahsedilerek "İkisi de Real Sociedad karşısında alınan sonuçta önemli rol oynadı. Arda ve Rüdiger zor anlarda sahaya çıktılar ve maçın kaderini belirlediler" yorumu yapıldı.
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