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        Haberler Spor Futbol İspanyol basınında tartışma: Arda Güler ve mutluluk arayışı! - Futbol Haberleri

        İspanyol basınında tartışma: Arda Güler ve mutluluk arayışı!

        A Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off'unda Macaristan'ı mağlup etmesinin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler ile ilgili açıklamaları gündem oldu. İspanyol basınında ise Arda Güler tartışmaları tekrardan alevlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:01 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:02
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        • 1

          Türkiye’nin Macaristan’ı 3-1 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi maçında Arda Güler cezalı olduğu için forma giyemedi. Ancak genç yıldız, sahada olmasa da yine gündemdeydi. İspanyol basını, özellikle Hakan Çalhanoğlu’nun milli maç sonrası yaptığı açıklamalara geniş yer ayırdı.

        • 2

          Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler’in yeteneklerine vurgu yaparak, “Arda çok önemli bir oyuncu, küçük bir kardeş gibi sevdiğim biri. Onun Inter’de bizimle oynamasını isterim ama bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Real Madrid’deki durumunu o daha iyi bilir. Ancak daha fazla süre almayı istiyor ve hak ettiğini düşünüyorum” dedi.

        • 3

          İspanyol gazetesi MARCA, Çalhanoğlu’nun bu sözlerini manşete taşıyarak, “Arda Güler ve mutluluk arayışı” başlığıyla verdiği haberde genç oyuncunun daha fazla süre alması gerektiğine vurgu yaptı.

        • 4

          MundoDeportivo Inter’in, Arda Güler’i transfer etmek isteyen kulüplerden biri olduğunu ve Real Madrid’in bu seçeneği değerlendirebileceğini belirtti. Gazete haberde şu ifadelere yer verdi: ”Gerçek şu ki, Arda Güler'e gelecek sezon ilgi gösteren takımlardan biri de Inter Milan. Türk futbolcu şimdilik Real Madrid'de kalacak ancak durumu değişmezse yaz aylarında kiralık olarak gönderilebilir veya transfer bile yapılabilir”

        • 5

          Sport Gazetesi ise Arda Güler’in Real Madrid’deki durumuna dikkat çekerek, genç oyuncunun daha fazla şans bulamamasının gelişimini olumsuz etkileyebileceğini yazdı. Haberde, Inter’in Arda’yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ancak Real Madrid’in bu talebe şu an için olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Ancak eğer sezon sonunda Carlo Ancelotti takımdan ayrılırsa, Arda’nın da geleceği farklı bir yöne evrilebilir.

        • 6

          Real Madrid’de yeterince süre alamayan Arda Güler için transfer söylentileri artarken, yaz aylarında İspanyol devinin nasıl bir karar alacağı belirsizliğini koruyor.

        • 7
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