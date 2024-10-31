İspanya’daki sel felaketinde bilime göre iklim değişikliği etkili: Peki çare var mı?

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Her ne kadar bilim insanları belirli hava olaylarının direkt iklim değişikliğinden kaynaklandığını söylemekten kaçınsa da İspanya’nın Valencia kentinde 95 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde küresel ısınmanın etkisini yadsımıyorlar.

BBC’den çevre muhabiri Matt McGrath’e konuşan Imperial College London'dan iklim bilimci Dr. Friederike Otto, "Hiç şüphe yok; bu yoğun yağışlar iklim değişikliği tarafından güçlendirildi” dedi ve ekledi:

"Fosil yakıt kaynaklı ısınmadaki her derece artışı ile atmosfer daha fazla nem tutabiliyor ve bu da daha yoğun yağış patlamalarına yol açıyor."

İklim üzerinde araştırma yapanlara göre bu yoğun yağışların muhtemel nedeni, İspanya'yı sonbahar ve kışın etkileyen doğal bir hava olayı.

"Gota fría" ya da soğuk damla olarak adlandırılan bu olayda, soğuk hava, son birkaç yıldır daha da sıcak olan Akdeniz sularına iniyor.