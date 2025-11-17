İspanya'ya taşınan Richard Gere ülkenin en sevdiği yanını açıkladı

'Özel Bir Kadın' filmiyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Richard Gere, geçen yıl, İspanya doğumlu eşi 42 yaşındaki eşi Alejandra Silva, 5 yaşındaki oğlu Alexander ve 4 yaşındaki oğlu James ile birlikte Madrid'e taşındı.

İspanya'daki evinde en çok sevdiği şeyleri ve ülkesi ABD'de özlediği şeyleri anlatan 76 yaşındaki oyuncu, "Eşim İspanya'da çok mutlu, bu yüzden en güzel yanı bu. Harika bir ailesi ve harika arkadaşları var" dedi.

"İspanyol kültüründe çok açık bir neşe var" diyen Gere, insanların çok sıcakkanlı, çok açık fikirli olduğunu söyleyerek, "Burası ABD'den çok daha az stresli" dedi. Ünlü oyuncu, Madrid için "Çok mutlu bir yer. Tıpkı İtalyanlar gibi. Yani İtalya'da, İspanya'da olduğunuzda, hayatı bizden farklı bir şekilde anlayan Latin kültürleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Richard Gere ile Alejandra Silva, 2014'te tanıştı. Richard Gere'ın Carey Lowell ile evliliğinden 25 yaşında Homer adında bir oğlu daha var. Alejandra Silva'nın ise önceki evliliğinden 11 yaşında Albert adında bir oğlu var; o da aileyle birlikte yaşıyor.

Gere'e göre eşi ve çocuklarıyla mutlulukları, doğrudan İspanya'da yaşamakla bağlantılı. Ünlü oyuncu daha önce verdiği röportajda, "O, memleketinde olduğu için mutlu, ben de o mutlu olduğu için mutluyum" dedi. "Ruh eşi gibiyiz" diyen Gere, "Aynı değerlere sahibiz, dünyaya aynı şekilde bakıyoruz ve ilk andan itibaren birbirimizi uzun zamandır tanıyormuşuz gibi hissettik. Bu, eğer olursa, sadece bir kez olur" demişti.