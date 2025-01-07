Ath. Bilbao- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Arabistan'da oynanan İtalya Süper Kupası finalinde Milan, İnter'i 3-2 mağlüp edip kupayı kazanan taraf oldu. Aynı şekilde Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı İspanya Süper Kupası yarı final müsabakasında Athletic Bilbao ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı ise araştırılan konular arasında. Peki, Athletic Bilbao- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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İspanya Süper Kupa yarı finalinde Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya geliyor. LaLiga’da üst üste puan kaybederek zirveden uzaklaşan Barcelona, bu maçta galibiyet hedefliyor. Athletic Bilbao ise ligde son 5 maçtır yenilmiyor. Peki, Athletic Bilbao - Barcelona maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte yarı finale dair detaylar…
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ATHLETİC BİLBAO- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Athletic Bilbao- Barcelona maçı 8 Ocak Çarşamba (yarın) 22.00'de oynanacak.
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ATHLETİC BİLBAO- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Arabistan'ın Cidde şehrinde oynanacak karşılaşma TİVİBU SPOR 1 üzerinden canlı yayınlanacak.
Bu karşılaşmayı kazanan takım, finalde Real Madrid ile Mallorca arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.
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ATHLETİC BİLBAO MUHTEMEL 11
Simon, De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri, Jauregizar, Prados, Williams, Berenguer, N.Williams, Guruzeta
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BARCELONA MUHTEMEL 11
Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Raphinha, Gavi, Lopez, Lewandowski