2020 Avrupa Şampiyonası'nda E Grubu maçları tamamlandı.

İlk 2 maçından beraberlikle ayrılan 2 puanlı İspanya, 3 puanlı Slovakya ile karşılaştı.

İspanya sahadan 5-0 galip ayrıldı. Golleri 30'da Dubravka (kk),45'te Laporte, 56'da Sarabia, 67'de Ferran Torres ve 71'de Kucka (kk) attı.

Grubun diğer maçında İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi. İsveç, Forsberg'in 2 ve 59'da attığı gollerle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. 61 ve 84'e Lewandowski bu gollere cevap verdi. Maç son sözü 90+3'te İsveç'ten Claesson söyledi: 3-2.

İsveç 7 puanla lider olarak gruptan çıktı, İspanya 5 puanla 2. sırada üst tura yükseldi. Slovakya 3, Polonya ise 1 puanla grup aşamasını tamamladı.