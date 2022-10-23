AA

Salou kentinde yapılan ve 19 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 44 dakika 43.9 saniyede tamamlayan Ogier, bu sezon ilk, kariyerindeki 55. WRC birinciliğine ulaştı.

Hyundai Shell Mobis takımından Thierry Neuville, liderin 16.4 saniye gerisinde 2. sırayı aldı.

Önceki yarışta şampiyonluğu garantileyen Kalle Rovanpera ise takım arkadaşı Ogier'in 34.5 saniye arkasında 3. oldu.

Toyota Gazoo bu sonuçla bitime bir yarış kala üst üste 2. takımlar şampiyonluğunu ilan etti.

WRC'nin 13. ve son ayağı, 10-13 Kasım tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek.