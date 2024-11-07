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        Haberler Dünya İspanya'nın nüfusu ilk defa 49 milyona yaklaştı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İspanya'nın nüfusu ilk defa 49 milyona yaklaştı

        İspanya nüfusunun, 1 Ekim 2024 itibarıyla 48 milyon 946 bin 35 olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 18:26 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:26
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        İspanya'nın nüfusu ilk defa 49 milyona yaklaştı
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        İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), 1 Ekim 2024 itibarıyla ülke nüfusunun 48 milyon 946 bin 35 olduğunu açıkladı.

        Açıklamada, ülke nüfusunun ilk defa 49 milyona yaklaştığı belirtildi.

        Nüfus artışında göçmenlerin belirleyici olduğu kaydedilen açıklamada, en fazla doğum yapan göçmenlerin arasında Kolombiyalı, Faslı, Venezuelalı ve Peruluların ön planı çıktığı bilgisi paylaşıldı.

        Ülkedeki yabancı sayısının 101 bin 568 kişi artarak 6 milyon 735 bin 487'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, yıllık bazda ülke genelinde toplam nüfus artışının 425 bin 801 olduğu bildirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #İspanya
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