İspanya Milli Takımı'nın Türkiye maçı aday kadrosu belli oldu!
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda A Mili Futbol Takımı'mızla karşılaşacak olan İspanya Milli Takımı'nın 26 kişilik aday kadrosu belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 7 Eylül Pazar günü Konya'da karşılaşacağı rakibi İspanya'nın aday kadrosu açıklandı. İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente tarafından belirlenen aday kadroda 26 futbolcu yer alıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 7 Eylül Pazar günü oynanacak Türkiye-İspanya mücadelesi saat 21.45'te başlayacak.
İspanya'nın 26 kişilik aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Unai Simon (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)
Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Club), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)
Orta saha: Rodrigo Hernandez (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Pedri (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (Barcelona), Fermin Lopez (Barcelona)
Forvet: Alvaro Morata (Como 1907), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Villarreal), Jesus Rodriguez (Como 1907)