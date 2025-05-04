Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor İspanya La Liga: Real Madrid- Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid- Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu konuk ediyor. Eflatun beyazlılar 76 puanla ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Öte yandan Ancelotti'nin kadro tercihi ve Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Real Madrid- Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 05:40 Güncelleme: 04.05.2025 - 05:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek. 76 puana sahip olan eflatun-beyazlılar, lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin maç için yapacağı kadro tercihleri ve genç yetenek Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Real Madrid - Celta Vigo karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler forma giyecek mi? İşte tüm detaylar...

        • 2

          REAL MADRİD- CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN?

          Real Madrid- Celta Vigo maçı 4 Mayıs Pazar günü 15.00'da oynanacak.

        • 3

          REAL MADRİD- CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?

          Heyecanla beklenen mücadele S Sport üzerinden naklen yayınlancak.

        • 4

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Milli yıldızımız Arda Güler'in son maçlarda istenen süreyi bulamasa da ilk 11'de yer bulması bekleniyor.

        • 5

          REAL MADRİD MUHTEMEL 11

          Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Garcia, Valverde, Ceballos, Modric, Bellingham, Mbappe, Vinicius

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Havuzda baygın bulunan kız çocuğu kurtarılamadı
        Havuzda baygın bulunan kız çocuğu kurtarılamadı
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Dörtnala şampiyonluğa!
        Dörtnala şampiyonluğa!
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        Yılmaz'dan terörsüz Türkiye mesajı
        Yılmaz'dan terörsüz Türkiye mesajı
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Zelenskiy: Garanti veremeyiz
        Zelenskiy: Garanti veremeyiz
        "Üç gün üç gece oynansa, Galatasaray yine kazanırdı"
        "Üç gün üç gece oynansa, Galatasaray yine kazanırdı"
        Annesini bıçaklayıp öldürdü
        Annesini bıçaklayıp öldürdü
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Habertürk Anasayfa