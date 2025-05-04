La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek. 76 puana sahip olan eflatun-beyazlılar, lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin maç için yapacağı kadro tercihleri ve genç yetenek Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Real Madrid - Celta Vigo karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler forma giyecek mi? İşte tüm detaylar...