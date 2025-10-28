İspanya La Liga'da 9. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İspanya La Liga'da 9. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 9. hafta geride kaldı. Barcelona, Atl. Madrid ve Real Madrid üç puanın sahibi oldu. Sevilla puan kaybederek haftayı tamamladı. İşte İspanya La Liga'da 9. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
İspanya La Liga'nın 9. haftasının son maçında Alaves ile Valencia karşı karşıya geldi.
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Alaves ile Valencia arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
Atl. Madrid, Osasuna'yı konuk etti ve maçı 1-0 kazanarak toplamda 16 puanın sahibi oldu.
9. haftada Barcelona, Girona'yı konuk etti. 90 dakika sonunda Barcelona Girona'a skor üstünlüğü sağladı. 2-1 ile tamamlananan mücadalede kazanan taraf Barcelona oldu. Ve puanını 22'ye yükseltti.
Ev sahibi Sevilla, zorlu mücadelede rakibi Mallorca'a karşı üstünlük kuramayarak 3-1 mağlup oldu ve puan kaybetti. Sevilla kaybettiği 3 puanla 13 puanda kalırken, Mallorca puanını 8'e yükseltti.
Real Madrid, 9. haftada Getafe'yi deplasmanda 1-0 yenerek 24 puana yükseldi, Getafe ise haftayı 11 puanla kapadı.
Zorlu deplasmanda Espanyol ev sahibi rakibi Oviedo'nu 2-0 mağlup etti.
Villarreal ile R. Betis ligin 9. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Villarreal 17 puana ulaşırken, R. Betis ise 16 puana yükseldi.
9. haftada ev sahibi Elche ile rakibi Ath. Bilbao berabere kaldı ve mücadele 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.
Celta Vigo, evindeki mücadelede rakibi R. Sociedad ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.
R. Vallecano, 9. haftada oynanan mücadelede Levante'yi 3-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden R. Vallecano böylece 11 puana yükseldi. R. Vallecano'nu ağırlayan Levante ise 8 puanda kaldı.