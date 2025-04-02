İspanya La Liga'da 29. haftanın sonuçları ve puan durumu
İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 29. hafta heyecanı tamamlandı. Ligde 66 puanla Barcelona lider ve hemen ardında onu 63 puanla Real Madrid takip ediyor. İşte İspanya La Liga'da 29. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
İspanya La Liga'nın 29. haftasında oynanan maç, Celta Vigo ile Las Palmas arasında gerçekleşti.
Zorlu mücadelede ev sahibi Celta Vigo, rakibi Las Palmas'ı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Barcelona, kendi sahasında ağırladığı Girona'a karşı üstünlük kurarak 4-1 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 66 puana ulaştı. Konuk Girona ise bu mücadaleden eli boş döndü.
Real Madrid, kendi evinde Leganes'i 3-2 mağlup ederek toplam puanını 63'e çıkardı; konuk ekip Leganes ise haftayı 27 puanda tamamladı.
Sevilla, deplasmandaki zorlu maçta rakibi R. Betis'e karşı direnç gösteremedi ve 2-1 mağlup olup, puan kaybetti. Sevilla için zor geçen bu maçın ardından Sevilla 36 puanda kaldı.
Atl. Madrid, konuk olduğu Espanyol ile 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı; bu sonucun ardından Espanyol 29 puana ulaşırken, Atl. Madrid 57 puana yükseldi.
Valladolid'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren R. Sociedad, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
R. Vallecano, deplasmanda Alaves'i 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Villarreal, bu hafta Getafe'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Villarreal oldu.
Valencia , zorlu mücadelede rakibi Mallorca'yı 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.
Ath. Bilbao ile Osasuna ligin 29. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Ath. Bilbao 53 puana ulaşırken, Osasuna ise 34 puana yükseldi.