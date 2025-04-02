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        -2
        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 29. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 29. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 29. hafta heyecanı tamamlandı. Ligde 66 puanla Barcelona lider ve hemen ardında onu 63 puanla Real Madrid takip ediyor. İşte İspanya La Liga'da 29. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:30
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        İspanya La Liga'da 29. haftanın görünümü
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        İspanya La Liga'nın 29. haftasında oynanan maç, Celta Vigo ile Las Palmas arasında gerçekleşti.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Celta Vigo, rakibi Las Palmas'ı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Barcelona, kendi sahasında ağırladığı Girona'a karşı üstünlük kurarak 4-1 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 66 puana ulaştı. Konuk Girona ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Real Madrid, kendi evinde Leganes'i 3-2 mağlup ederek toplam puanını 63'e çıkardı; konuk ekip Leganes ise haftayı 27 puanda tamamladı.

        Sevilla, deplasmandaki zorlu maçta rakibi R. Betis'e karşı direnç gösteremedi ve 2-1 mağlup olup, puan kaybetti. Sevilla için zor geçen bu maçın ardından Sevilla 36 puanda kaldı.

        Atl. Madrid, konuk olduğu Espanyol ile 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı; bu sonucun ardından Espanyol 29 puana ulaşırken, Atl. Madrid 57 puana yükseldi.

        Valladolid'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren R. Sociedad, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

        R. Vallecano, deplasmanda Alaves'i 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Villarreal, bu hafta Getafe'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Villarreal oldu.

        Valencia , zorlu mücadelede rakibi Mallorca'yı 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        Ath. Bilbao ile Osasuna ligin 29. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Ath. Bilbao 53 puana ulaşırken, Osasuna ise 34 puana yükseldi.

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 29. Haftanın Sonuçları
        29.03.2025 16:00
        Real Sociedad
        2
        Real Valladolid
        1
        İY(1-0)
        29.03.2025 18:15
        Espanyol
        1
        Atletico Madrid
        1
        İY(0-1)
        29.03.2025 20:30
        Deportivo Alaves
        0
        Rayo Vallecano
        2
        İY(0-1)
        29.03.2025 23:00
        Real Madrid
        3
        Leganes
        2
        İY(1-2)
        30.03.2025 15:00
        Getafe
        1
        Villarreal
        2
        İY(1-2)
        30.03.2025 17:15
        Barcelona
        4
        Girona
        1
        İY(1-0)
        30.03.2025 19:30
        Valencia
        1
        Mallorca
        0
        İY(0-0)
        30.03.2025 19:30
        Athletic Bilbao
        0
        Osasuna
        0
        İY(0-0)
        30.03.2025 22:00
        Real Betis
        2
        Sevilla
        1
        İY(2-1)
        31.03.2025 22:00
        Celta Vigo
        1
        Las Palmas
        1
        İY(1-0)

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 29. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Barcelona
        		29 21 3 5 66 54
        2
        Real Madrid
        		29 19 6 4 63 33
        3
        Atletico Madrid
        		29 16 9 4 57 24
        4
        Athletic Bilbao
        		29 14 11 4 53 22
        5
        Villarreal
        		28 13 8 7 47 12
        6
        Real Betis
        		29 13 8 8 47 4
        7
        Rayo Vallecano
        		29 10 10 9 40 2
        8
        Celta Vigo
        		29 11 7 11 40 0
        9
        Mallorca
        		29 11 7 11 40 -7
        10
        Real Sociedad
        		29 11 5 13 38 -4
        11
        Getafe
        		29 9 9 11 36 1
        12
        Sevilla
        		29 9 9 11 36 -6
        13
        Girona
        		29 9 7 13 34 -8
        14
        Osasuna
        		29 7 13 9 34 -9
        15
        Valencia
        		29 7 10 12 31 -14
        16
        Espanyol
        		28 7 8 13 29 -13
        17
        Deportivo Alaves
        		29 6 9 14 27 -12
        18
        Leganes
        		29 6 9 14 27 -18
        19
        Las Palmas
        		29 6 8 15 26 -15
        20
        Real Valladolid
        		29 4 4 21 16 -46

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 30. Hafta Maçları
        04.04.2025 22:00
        Rayo Vallecano
        Espanyol
        05.04.2025 15:00
        Girona
        Deportivo Alaves
        05.04.2025 17:15
        Real Madrid
        Valencia
        05.04.2025 19:30
        Mallorca
        Celta Vigo
        05.04.2025 22:00
        Barcelona
        Real Betis
        06.04.2025 15:00
        Las Palmas
        Real Sociedad
        06.04.2025 17:15
        Sevilla
        Atletico Madrid
        06.04.2025 19:30
        Real Valladolid
        Getafe
        06.04.2025 22:00
        Villarreal
        Athletic Bilbao
        07.04.2025 22:00
        Leganes
        Osasuna
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