İspanya, Kovid-19 ile mücadelede NATO'dan yardım istedi

25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
EADRCC'den yapılan yazılı açıklamada, İspanya'nın Kovid-19 ile mücadele kapsamında bazı talepleri olduğu belirtildi.
İspanya'nın istekleri şu şekilde sıralandı:
"150 bin tek kullanımlık önlük, FFP3 tipi 150 bin solunum cihazı, 1000 kızılötesi termometre, 5 bin yüz koruma maskesi, 10 bin koruma gözlüğü, 1,5 milyon ameliyat maskesi, 500 bin Kovid-19 hızlı test kiti, 50 bin polimeraz zincir reaksiyonu tanı sistemi ve 500 mekanik ventilatör."
- "Destek üye ülkelerden gelebilir"
Öte yandan ismini vermek istemeyen bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İttifakın solunum cihazı ya da benzeri tıbbi teçhizat stoku bulunmadığına dikkati çekti.
Kovid-19'un küresel bir sağlık krizi olduğunu vurgulayan yetkili, asıl sorumluluğun ulusal hükümetlerde olduğunun altını çizdi.
EADRCC vasıtasıyla yardım istenmesi halinde "durum raporlarının" tüm müttefiklere iletildiğini aktaran yetkili, yardımın müttefik ya da ortak ülkelerden gelebileceğini söyledi.
NATO yetkilisi, İttifak güvenlik güçlerinin, talep olması durumunda lojistik, planlama ve sınır geçişleri gibi konularda destek sağladığını kaydetti.
Kovid-19 kaynaklı 3 bin 434 ölümle dünyada en fazla ölümün olduğu ikinci ülke konuma gelen İspanya, salgınla mücadelede özellikle sağlık ekipmanı konusunda ciddi sorun yaşıyor.
Ülkede 47 bin 610'u bulan Kovid-19 hastalarının 5 bin 400'ünün sağlık personeli olduğu biliniyor.
,Şerife Çetin
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