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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un 3 arkadaşı gözaltına alındı

        Cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un 3 arkadaşı gözaltına alındı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 27 yaşındaki Betül Kurt'un cansız bedeni yaylada bir evin önünde bulunmuştu. Genç kadının ölüm sebebi araştırılırken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 00:02 Güncelleme: 24.04.2024 - 00:02
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        • 1

          Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yaylada bir evin önünde cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un (27) ölümüyle ilgili yürütülen çalışmada genç kızın yaylaya birlikte çıktığı 3 arkadaşı gözaltına alındı. 1’i kadın, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        • 2

          Olay, geçen pazar günü Sapanca ilçesi Soğucak Yaylası'nda meydana geldi. Yaylaya kaldirik otu toplamak için giden Erhan Sofuoğlu (48), yayladaki bir evin önünde bir kadının hareketsiz yattığını görüp ihbarda bulundu.

        • 3

          ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIK BİR SONUCA ULAŞILAMADI

          Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın kimlik kontrolünde ise kadının Betül Kurt olduğu tespit edildi.

        • 4

          Yapılan incelemede Kurt’un cansız bedeninde kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Genç kızın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne sevk edildi.

        • 5

          Burada yapılan incelemelerde de Betül Kurt'un ölümüne ilişkin açık bir sonuca ulaşılamazken, alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi. Betül Kurt’un cenazesi, dün Sakarya’nın Serdivan ilçesinde toprağa verildi.

        • 6

          JANDARMA YANINDAKİLERİ TESPİT ETTİ

          Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Betül Kurt'un yaylaya M.D., Y.K. ve D.B. isimli 3 arkadaşıyla birlikte gittiğini belirledi. D.B. isimli kadın ile M.D. ve Y.K. dün gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

        • 7

          "YANIMIZDAN AYRILIP GİTTİ" SAVUNMASI

          Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde, yaylada hep birlikte uyuşturucu kullandıklarını, ardından aralarında çıkan tartışma sebebiyle Betül Kurt'un yanlarından ayrıldığını; ölüm olayıyla alakaları olmadığını ve arkadaşlarının öldüğünü sonradan duyduklarını söylediği öğrenildi.

          Betül Kurt ile gözaltına alınan 3 kişinin uyuşturucu kullanmak suçundan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

        • 8
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