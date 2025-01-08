İspanya'dan Musk'a sert eleştiri: Kurumlarımıza saldırıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dünyanın en zengin insanı ve ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçisi olan Elon Musk'la ilgili eleştirilerde bulundu.

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Daha önce İngiltere ve Almanya siyasetiyle ilgili yorumlar ve suçlamalarda bulunan Musk'ı eleştiren Başbakan Sanchez, "İspanya'da yıllardır karşı çıktığımız ve şu an gezegenin en zengin adamı tarafından yönetilen uluslararası aşırı sağ, kurumlarımıza açıkça saldırıyor, nefreti körüklüyor ve Almanya'daki Nazizmin mirasçılarını açıkça destekliyor" dedi.

Musk, Almanya'daki nazi sempatizanı muhalefet partisi AfD'yi desteklediğini duyurmuştu.