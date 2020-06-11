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HaberlerFutbol

İspanya'da ilginç maç! 6 ay sonra tamamlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 8 Mart'tan bu yana duran İspanyol futbolu, ülke tarihindeki en uzun maç rekoruyla başladı

11.06.2020 - 09:16 | Güncelleme: ABONE OL
İspanya

2. lig takımlarından Rayo Vallecano ve Albacete, 15 Aralık'ta oynadıkları ve ırkçı olaylardan dolayı hakem kararıyla yarıda kalan maçın ikinci yarısını bu akşam oynadı.

İspanya'da Kovid-19 salgını dönemindeki ilk maç olan Rayo Vallecano-Albacete maçı, aynı zamanda yaklaşık 6 ay (5 ay 26 gün) aradan sonra tamamlanması açısından İspanyol futbolundaki en uzun maç olarak tarihe geçti.

Bundan önceki en uzun maç rekoru, 3 ay 5 gün ile Osasuna-Real Madrid (1989) maçına aitti.

Kovid-19 salgını önlemlerinden dolayı seyircisiz oynanan Rayo Vallecano-Albacete maçında, maske takmak ve sosyal mesafeye uymak şartıyla sadece 14 foto muhabirinin çalışmasına izin verildi.

Karşılaşmayı, 61. dakikada Luis Advincula'nın attığı golle ev sahibi takım Rayo Vallecano 1-0 kazandı.

İlk yarısı 15 Aralık'ta oynanan karşılaşma, Albacete'de forma giyen Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya'yı hedef alan ırkçı tezahüratlar yapan Rayo Vallecano taraftarlarından dolayı futbolcuların sahaya çıkmayı reddetmesiyle hakem kararıyla yarıda kesilmişti.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) söz konusu olaydan dolayı Rayo Vallecano'ya 18 bin avro para cezası ve iki maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

Kovid-19'dan dolayı 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ertelenen maçların oynanmasına ise yarın başlanacak.

28. haftanın açılışındaki derbi maçında Sevilla ve Real Betis, karşı karşıya gelecek.

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