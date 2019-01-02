Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 16 puanla 17. sırada, küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli idarecilerden transferlerin bir an evvel kadroya katılmasını rica ederken Ali Koç ve kurmayları çalışmalarını sürdürüyor. Gündeminde birçok isim bulunan sarı-lacivertlilerin, Emre Mor için hareke geçtiği kaydedildi.

Marca'nın haberine göre Fenerbahçe, Celta Vigo'ya Emre Mor için iki teklif sundu. 23 yaşındaki Ozan Tufan'ın Celta Vigo'ya önerdiği kaydedilirken diğer ihtimalin ise satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu belirtildi.

Ozan Tufan'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı kaydedilirken Emre Mor'un daha önce Galatasaray tarafından istendiği de belirtildi.

2017 yılında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan 21 yaşındaki milli futbolcunun İspanyol ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon ikisi Kral Kupası maçı olmak üzere toplamda 9 mücadeleye çıkan Emre Mor, bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi.