Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yaptığı son 16 turunda Almanya-Karadağ, İspanya-Litvanya, Slovenya-Belçika ve Türkiye-Fransa karşılaşmaları oynandı.

Günün sonuçları sonrasında İspanya, Almanya, Slovenya ve Fransa çeyrek finale çıktı.

Alınan sonuçlar şu şekilde:

Almanya-Karadağ: 85-79

İspanya-Litvanya: 102-94

Slovenya-Belçika: 88-72

Türkiye-Fransa: 86-87