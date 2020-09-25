Ispanak, çocukluğumuzdan bu yana faydaları ile anlatılan ve yedirilmeye çalışılan bir besin kaynağıdır. İçerisinde bulunan A vitamini, C vitamini, E vitamini ve B grubu vitaminleri barındırmaktadır. Ayrıca magnezyum, fosfor ve iyot minerallerini de içeren ıspanak, demir yönünden de zengin olduğu iddia edilen bir yiyecektir. Ispanakta, bol miktarda da protein bulunmaktadır.
Çocuk yaşlarda, pek de sevilerek yenmeyen ıspanak yemeği, aslında zaman geçtikçe alışılan ve sevilebilen bir gıdadır. Çocukları özendirmek için izletilen, “Temel Reis” gibi çizgi filmlerde, bu yemeğin önemi vurgulanmıştır.
Yapısında çok sayıda mineral ve vitamin olsa da kimi bilim adamları ıspanağın anlatılanlar kadar besin değeri taşımadığı yönündeki açıklamalarda birleşmektedirler. Ispanak yemeği, içerdiği besin değerleri yönünden yüksek tansiyona, felç rahatsızlığına ve bilhassa da yaşlanmaya bağlı görme bozukluklarına karşı iyi gelmektedir. Vücudu kuvvetlendirmesi ile ilgili olarak, hamile kadınlara ve doğacak olan bebeklere güç vermekte ve onları kuvvetlendirmektedir. Ispanak, bir psikolojik etkiye sahipçesine sinirleri yatıştırmaktadır. Buna ek olarak da kişiye sakinlik vermektedir.
Biyolojik olarak vücudu rahatlattığı bir başka nokta da ıspanağın sindirimi kolaylaştırmasıdır. Bu durumla ilgili olarak, ıspanak bir idrar söktürücüdür. Belli bir dönem oldukça büyük bir sorun olan hemoroit rahatsızlığına (Basur) da iyi gelen ıspanak, yara ve yanık gibi vücudun deforme olduğu bölgelerde de iyileşmeleri hızlandırmaktadır.
Ispanak yemeği, kemikleri ve dişleri de güçlendirmektedir. Buna bağlı olarak, ıspanağın diş çürümelerini önlediği de savunulan düşünceler arasındadır. Ispanak, kolesterolü düşürmekte ve şeker hastalığı için de yararlı olabilmektedir.
Ispanağın Faydaları Nelerdir?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!