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        Haberler Spor Futbol 1. Lig İsmet Taşdemir: Hakemlerimizin standardı yok - Futbol Haberleri

        İsmet Taşdemir: Hakemlerimizin standardı yok

        Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Sivasspor maçı sonrası hakemi eleştirerek, "Hakemlerimizin standardı yok" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 16:31 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:31
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        "Hakemlerimizin standardı yok"
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kocaelispor, Sivasspor’u konuk etti. Körfez ekibinin ilk dakikada 10 kişi kaldığı ve 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Teknik Direktör İsmet Taşdemir basın toplantısında oyunu değerlendirdi, ardından soruları yanıtladı.

        Taşdemir, "Her maçı kazanmak istiyoruz demiştim. Ama bugün hedeflerimiz; prova niteliğinde maç oynadık. Hedefimize odaklandık. Kazanmak istediğimiz maçı kaybettik. Nedeni Davut hocanın; maçı bizim için zor provaya çevirip oynamamızı sağlamasıydı. Dolayısıyla bir maçı baştan sonra 11-10 bitirmek zorunda kaldık. Oyuncularımın 10 kişi gösterdiği performans da çok değerliydi. Altyapı hocalarına çok teşekkür ederim; Mikdat ve Mehmet hiç sırıtmadan çok iyi oynadı. Gelişerek devam etmelerini bekliyorum. Kaybetmek kötü. Ama biz özellikle Antalya ve bu maçları hedefimiz doğrultusunda prova olarak oynadık. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Çok da iyi oynadılar" dedi.

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        "HAKEMLERİMİZİN STANDARDI YOK"

        Kadro rotasyonu, kırmızı kart ve ikinci yarıya başlarken oyundan aldığı Markao’ya dair soruları da yanıtlayan İsmet Taşdemir, "Bu sene lig arasının olmaması, devre arasının verilmemesi, maçların üst üste gelmesinden dolayı hedefi olan takımlar için sıkıntılı hal alıyor. Oynamayan oyuncular için sadece iyi olduğunu düşünüyorum. Kırmızı kart konusuna da gelirsek; bir standardımız yok. Aynı pozisyonda 40’ına sarı kart verilmiş, 3üne faul çalınmamış, 2-3’üne kırmızı verilmiş. Hocalarımızın standardı yok. Aynı pozisyona faul bile vermeyen hocalarımız var. Pozisyon kırmızı mı, değil mi tartışmasına girmem ben. Geçen hafta daha ağırını Oğulcan’a yaptılar, sadece sarı kartla geçildi. Markao konusunda; kendimizce planlama yapıyoruz. Maçlara, rakiplere ve sahalara göre tercihlerimiz oluyor. Çok daha iyi de oynasa Markao’yu 45’te çıkaracaktım. Kendi plan ve programımıza göre çıkardım" açıklamasında bulundu.

        "KALİTELİ VE İYİ TAKIMIZ"

        Hafta sonu oynanacak Amedspor ve ardından hafta içi oynayacakları Manisa maçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam, "Her maç bu sene özelinde zor ve sıkıntılı. Amed son 11 maçta, hoca değişikliğinden sonra 1 mağlubiyet aldı. Devre arasında da faal geçirdi, çok takviye yaptı. Biz kendimize göre hazırlanıyoruz. Kaliteli ve iyi takımız. Arkadaşlarımızın sahadaki mücadelesiyle en iyi şekilde oynayacağız" ifadelerini kullandı.

        "TRANSFERDE KAÇIRDIĞIMIZ 3-4 OYUNCU OLDU"

        Ara transfer döneminde çalışmalarla ilgili bilgiler veren Taşdemir, "Transfer anlamında ise belirlediğim isimleri ve mevkileri yönetimimize, başkanımıza sundum. Bunlardan kaçırdığımız 3-4 oyuncu da oldu. Planlamamız var. Yönetim ve başkanımız çalışıyor. Öte yandan veda edeceğimiz oyuncular olabilir. Doğru arkadaşı aramıza katmayla alakalı olabilir bu. Kattığımız yerde yığılma olacaksa bir tane arkadaşımızın ayrılmasına yarar var, hem kendi için hem bizim için. Alabileceğimiz oyuncuların durumuna göre tekrar gözdem geçirip öyle bir karar alabiliriz" dedi.

        "HEPİMİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

        Maç maç gideceklerini aktaran Taşdemir, altyapıdan gelen oyuncularla ilgili, "İhtiyacımız olduğu zamanlarda kendilerine şans verebiliriz. Hepimiz elimizden geleni yapacağız. Belli bir oyun formatı oturtmaya çalışıyoruz. Eksiklerimize rağmen mücadele gücümüzle, isteğimizle ve oyuncu kalitemizle istediğimiz sonucu alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" sözlerini kaydetti.

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