Özhan ayrıca 2001 yılında evlenip dört ay evli kaldığı Muazzez Ersoy'la ilgili soruya ise, "Aman o konuları hiç açmayın hayatımın en büyük pişmanlığıdır, o dönem nasıl evlendim hiç bilmiyorum sanki gözüme perde inmişti" cevabını verdi.