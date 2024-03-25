İsmet İnönü kaç yaşında öldü? İsmet İnönü kimdir, ne zaman ve neden öldü?

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Kurtuluş Savaşı'na katılarak önemli başarılar elde eden İnönü, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasında ve Cumhuriyet'in temel ilkelerinin oluşturulmasında etkili bir rol oynamıştır. İnönü, siyasi kariyeri boyunca ülkenin iç ve dış politikalarının şekillenmesinde belirleyici olmuş ve uzun yıllar boyunca Türk siyasetine yön vermiştir. İsmet İnönü kimdir? İsmet İnönü ne zaman öldü?

İsmet İnönü Kimdir?

Mustafa İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu liderlerinden biri olarak önemli bir yerde durur. 24 Eylül 1884'te İzmir'de dünyaya gelen İnönü, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yetişmiş, askeri ve siyasi alanda etkili olmuştur. İnönü, Kurtuluş Savaşı'na katılmış ve Lozan Antlaşması'nın imzalanmasında önemli bir rol oynamıştır. Birçok kez başbakanlık yapmış ve Türkiye'nin ekonomik ve siyasi yönden gelişimine katkıda bulunmuştur.

REKLAM İnönü'nün kökeni, Ziştovi eşrafından Zühtü Efendi'nin kızı Mevhibe Hanım ile evlenen Reşit Efendi'ye dayanmaktadır. Annesi Cevriye ise Razgrad (Bulgaristan) kökenlidir. İsmet İnönü, eğitim hayatına Sivas'ta başlamış ve ardından İstanbul'daki Mühendishane İdadisi'ne devam etmiştir. Askeri kariyerine 1903 yılında topçu teğmeni olarak başlamış ve birçok önemli göreve atanmıştır. İnönü, 31 Mart Olayı gibi önemli tarihi olaylarda görev almış ve ordunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir rol oynamıştır. Milli Mücadele'nin sona erdiği Mudanya Mütarekesi görüşmelerinde Türk tarafını temsil etmiş ve Lozan Antlaşması'nın imzalanmasında önemli bir figür olmuştur.

İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde ve sonrasında Mustafa Kemal Atatürk ile yakın bir işbirliği içinde olmuştur. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkiye'nin siyasi hayatında önemli bir rol oynamış, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucuları arasında yer almıştır. İlk Cumhuriyet hükümetini kurmuş ve aynı zamanda CHP'nin genel başkan vekilliğini üstlenmiştir. İnönü, siyasi yaşamı boyunca ülkenin istikrarı ve gelişimi için çaba sarf etmiş, Türk siyasetine yön vermiş önemli bir lider olarak hatırlanmaktadır. İsmet İnönü kaç yaşında öldü?

İsmet İnönü Ne Zaman Öldü? İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren önemli bir siyasi figür olarak öne çıkmıştır. İlk başbakanlık döneminde, Cumhuriyet'in temel ilkeleri doğrultusunda önemli reformlar gerçekleştirmiştir. Özellikle öğretimin birleştirilmesi, halifeliğin kaldırılması ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması gibi önemli adımları bu dönemde atmıştır. Ancak, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın aşırı muhalefetiyle baş başa kalan İnönü, cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ile anlaşarak başbakanlık görevinden istifa etmiştir.

REKLAM Şeyh Said İsyanı'nın bastırılmasında etkin bir rol oynayan İnönü, Takrir-i Sükun Kanunu'nun yürürlüğe konması ve İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması gibi adımlarla isyanı sonlandırmış ve muhalefeti bastırmıştır. Bu dönemde tek parti diktatörlüğünü kurmuş ve muhalif görüşlere izin vermemiştir. Orgeneral rütbesine yükselen İnönü, askerlikten emekli olduktan sonra Mustafa Kemal ile birlikte yeni devletin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Soyadı Kanunu'nun çıkmasıyla İsmet İnönü, Atatürk tarafından verilen "İnönü" soyadını almıştır. 1924-1937 yılları arasında aralıksız olarak başbakanlık görevini sürdüren İnönü, bu dönemde ülkenin siyasal ve ekonomik yönden gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Ancak, bazı görüş ayrılıkları nedeniyle 1937'de başbakanlık görevinden azledilmiş ve CHP'nin genel başkan vekilliğinden alınmıştır. Bu dönemde yalnızca Malatya milletvekili olarak görev yapmıştır. İsmet İnönü, Türk siyasi hayatının önemli bir figürü olarak uzun yıllar aktif olarak görev yapmış ve ülkenin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynamıştır. 25 Aralık 1973'te Ankara'da vefat etmiştir, ancak mirası Türk siyaseti üzerinde uzun süre etkisini sürdürmüştür.

İsmet İnönü, Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri olarak hatırlanır. 17 Aralık 1973 tarihinde yaşadığı rahatsızlık sonrasında dokuz gün boyunca yaşam mücadelesi veren İnönü, son nefesini 25 Aralık 1973 tarihinde verdi. Bu tarih, Türkiye için önemli bir dönemin sonunu işaret ederken, ülke genelinde milli yas ilan edildi. İnönü'nün vefatının ardından yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, cenaze töreninin sona ermesine kadar ülkede milli yas ilan edildiği duyuruldu. Ayrıca, İnönü'nün naaşının Anıtkabir'e defnedilmesine karar verildi ve bu karar 27 Aralık 1973 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı olarak resmileşti.

İnönü, 28 Aralık 1973 tarihinde devlet töreniyle Anıtkabir'deki özel mezar odasına defnedildi. Bu mezar, Kenan Evren tarafından yapılan bir istisna kararıyla, Anıtkabir'in bir parçası olarak korundu ve gelecek nesillere miras olarak bırakıldı. İnönü'nün mezarı, 1993 yılında başlayan bir restorasyon çalışması sonucunda yeniden düzenlendi ve bugünkü görünümünü Ocak 1997'de aldı. İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrolarından biri olarak, siyasi ve askeri kariyeri boyunca ülkenin geleceğine büyük katkılarda bulunmuş ve Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir.