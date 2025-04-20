İsmail Yüksek: Fırsatı kaçırdık!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, sahalarında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldıları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının taraftarından büyük destek gördüğünü ancak sahada istediklerini veremediklerini belirten Yüksek, "Ne söylenebilir ki... Bu kadar desteğin karşılığında neler söylenebilir hiç bilmiyorum. Bize inanılmaz destek veriyorlar sezon başından bu yana. İstediklerini veremiyoruz sahada. Sorumluluğu üstleniyoruz. Çok üzgünüz. Fırsatı kaçırdık bence. Kalan maçlarda elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

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