Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Macaristan ekibi Mol Fehervar'ı 3-0 yenen Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Jesus ve ekibiyle çalışmanın kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden İsmail Yüksek, "Çok büyük bir şans. Gururluyuz. Ondan ve tüm teknik ekipten bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Benimle özel ilgileniyor, ben de mücadele ediyorum, çalışıyorum. Önemli olan iyi oynamak değil, mücadele etmek. Bu formanın ağırlığını ve gururunu hissetmek önemli" dedi.
"KARARI VERECEK OLAN KİŞİ HOCAMIZ"
Kendisinin takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili gelen soruya Yüksek, "Bunu teknik ekip ve yöneticiler bilir. Ben elimden gelen gayreti vermek istiyorum. Bu formanın ağırlığını bilerek mücadele ediyorum. kalmak istiyorum. Tabii ki kararı verecek olan kişi hocamız. Ben elimden gelen gayreti vermek istiyorum, ben de bu takıma bir şeyler katmak istiyorum" yanıtını verdi.
Sarı-lacivertli formayla oynamanın çok güzel olduğunu belirten İsmail Yüksek, "Sahada kalmak gurur verici. Hele ki Fenerbahçe formasıyla. Her anın her dakikanın keyfini yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
"BU LİGİN EN İYİ SAVUNMA HATTINA SAHİP TAKIM FENERBAHÇE"
Takımın savunma hattından bahseden genç oyuncu, "Dörtlü, hem hız olarak hem çabukluk olarak bu ligin en iyi dörtlülerinden birisi. Bu ligin en iyi savunma hattına sahip takım Fenerbahçe. Ben onlardan çok şey öğreniyorum. Gerçekten çok iyi performans gösteriyorlar. Herkes Fenerbahçe formasına yakışan şekilde mücadele ediyor" diye konuştu.
"JESUS VE EKİBİ DÜNYA ÇAPINDA İSİMLER"
Jorge Jesus'un kendisine en çok baskı yapmaktan bahsettiğini dile getiren İsmail, "Dünya çapında bir teknik direktör ve teknik ekip. Şu ana kadar çok sayıda kupa kazanmışlar. Bunun boş olmadığını herkes biliyor. Biz ondan çok şey öğrenmek istiyoruz. Öğreniyoruz da. Benimle özel ilgileniyor. Her şekilde ilgileniyor benimle, sağ olsun. Ben de elimden gelen gayreti saha içinde veriyorum" değerlendirmesinde bulundu.
"BUGÜNLERİN HAYALİNİ KURARAK BÜYÜDÜM"
İsmail Yüksek son olarak şunları söyledi: "Ben bu formayla sahada oynadığım her dakikanın keyfini yaşamaya çalışıyorum. Zevk almaya çalışıyorum. Dışarıya nasıl gözüküyor bilmiyorum. Özgüvenli gözüktüğünü söylüyorlar. Sakin kalmaya çalışıyorum. Tabii ki heyecan yapıyorum. Bugünlerin hayalini kurarak büyüdüm ben. Büyük bir Fenerbahçeliyim."
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