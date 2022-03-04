'Şımarık', TikTok'ta viral oldu

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Şarkının içinde geçen TikTok platformuyla ilgili sözler, "Şımarık"ın orijinal isminin önüne geçerken, aynı platformda şarkı viral oldu.

Sözlerini Mustafa Şimşek ile yazdığı yeni şarkısı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen İsmail YK, "Dinleyen ve klibimizi izleyen herkese armağan ediyorum. Umarım dinleyen ve izleyen herkes beğenir." ifadelerini kullandı.

Tüm dijital platformlardan yayınlanan "Şımarık" isimli şarkı trendlerdeki yerini aldı.