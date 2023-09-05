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        Haberler Gündem İsmail Kür'ün katili aranıyor

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi ormanda ölü halde bulunan İsmail Kür'ün yaşadığı eve gitti

        Show TV'nin ilgiyle izlenen programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında Manisa'da ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki İsmail Kür'ün katili aranıyor. Cinayetle ilgili bildiklerini anlatmak için stüdyoda gelen İsmail'in sevgilisi Seher, ormanlık alanda İsmail ile yaşadıklarını anlattı. İsmail'in kendisine saldırdığını ve kendisini korumak için İsmail'i bıçakladığını söyledi. Hedefteki isim Faruk da olayla ilgisi olmadığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 22:30 Güncelleme: 05.09.2023 - 22:34
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        İsmail Kür'ün katili aranıyor
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        29 Nisan 2023 tarihinde, Manisa’nın Kınık ilçesinde ormanlık alanda ağaca asılı halde bulunan İsmail Kür'ün ailesi Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurdu.

        İSMAİL'İ BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ

        Anne Bediye Kür ve baba Mehmet Kür oğlunun ölümünden Seher ve ortak arkadaşları Faruk'u sorumlu tuttu. Stüdyoya gelen İsmail'in sevgilisi Seher, ormanlık alanda İsmail ile yaşadıklarını anlattı. İsmail'in kendisine saldırdığını ve kendisini korumak için İsmail'i bıçakladığını söyledi. Hedefteki isim Faruk da olayla ilgisi olmadığını ifade etti.

        ÇELİŞKİLİ İFADELER

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi İsmail'in yaşadığı eve girdi. Canlı yayında İsmail'in öldüğü gün giydiği pantolonu inceledi. Pantolonda bir kesik izine rastlanmadı. Didem Arslan Yılmaz, Seher'e konu ile ilgili sorular sorduğunda Seher çelişkili ifadeler kullandı.

        29 yaşındaki İsmail'in katilinin izi halen sürülüyor.

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        #didem arslan yılmaz
        #İsmail Kür
        #haberler
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