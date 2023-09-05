İsmail Kür'ün katili aranıyor

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29 Nisan 2023 tarihinde, Manisa’nın Kınık ilçesinde ormanlık alanda ağaca asılı halde bulunan İsmail Kür'ün ailesi Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurdu.

İSMAİL'İ BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ

Anne Bediye Kür ve baba Mehmet Kür oğlunun ölümünden Seher ve ortak arkadaşları Faruk'u sorumlu tuttu. Stüdyoya gelen İsmail'in sevgilisi Seher, ormanlık alanda İsmail ile yaşadıklarını anlattı. İsmail'in kendisine saldırdığını ve kendisini korumak için İsmail'i bıçakladığını söyledi. Hedefteki isim Faruk da olayla ilgisi olmadığını ifade etti.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi İsmail'in yaşadığı eve girdi. Canlı yayında İsmail'in öldüğü gün giydiği pantolonu inceledi. Pantolonda bir kesik izine rastlanmadı. Didem Arslan Yılmaz, Seher'e konu ile ilgili sorular sorduğunda Seher çelişkili ifadeler kullandı.

29 yaşındaki İsmail'in katilinin izi halen sürülüyor.