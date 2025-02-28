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        Haberler Spor Futbol İsmail Kartal: Türkiye'de de derbilerin çoğunu kazandım - Futbol Haberleri

        İsmail Kartal: Türkiye'de de derbilerin çoğunu kazandım

        Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, İran Pers Körfez Pro Ligi'nde derbide Esteghlal'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de de derbilerin çoğunu kazandım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 00:27 Güncelleme: 28.02.2025 - 00:27
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        "Türkiye'de de derbilerin çoğunu kazandım"
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        İran Pers Körfez Pro Ligi'nin 21. haftasında teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Persepolis, derbide Esteghlal'i 2-1 mağlup etti.

        Türk teknik adam, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "TÜRKİYE'DE DE DERBİLERİN ÇOĞUNU KAZANDIM"

        İsmail Kartal, yaptığı açıklamada; "Bakın ben Türkiye'de de hemen hemen çıktığım bütün derbilerin çoğunu kazanmış bir teknik adamım. Burada da ilk derbiyi kazandığım için çok mutluyum. Allah'ın izniyle böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        İSMAİL KARTAL'IN GÖREV ALDIĞI TAKIMLAR

        2014-15 ve 2023-24 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, Erzurumspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda da görev yapmıştı.

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