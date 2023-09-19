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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'ın Avrupa planı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı muhtemel 11'i - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'ın Avrupa planı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, perşembe akşamı Nordsjaelland ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçının ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Deneyimli teknik adamın Danimarka ekibi karşısında rotasyona gideceği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:41
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        • 1

          Bu sezon oynadığı 10 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe'de gözler Nordsjaelland ile oynanacak UEFA Konferans Ligi maçına çevrildi.

        • 2

          Sarı-lacivertliler, 21 Eylül Perşembe akşamı konuk edeceği Danimarka ekibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp 11'de 11 yapmak istiyor.

        • 3

          Teknik direktör İsmail Kartal ise önemli mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi.

        • 4

          Deneyimli teknik adamın, Antalyaspor maçında sahaya çıkan 11'e kıyasla Nordsjaeeland karşısında bazı değişiklikler yapacağı öğrenildi.

        • 5

          Kaleyi Antalyaspor maçında olduğu gibi Dominik Livakovic'e teslim edecek olan Kartal, savunma hattında ise Becao'nun yanında Djiku'ya şans vermeyi düşünüyor.

        • 6

          Savunma beklerinde ise sağda Osayi-Samuel, solda da Ferdi Kadıoğlu'nun oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

        • 7

          Kırmızı kart cezası sebebiyle ligdeki Antalyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakan İsmail Yüksek’in de Nordsjaelland maçında yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.

        • 8

          Orta sahada Fred'in yeri garanti... Brezilyalı yıldızın yanında ise Mert Hakan Yandaş'ın formaya yakın olduğu bildirildi.

        • 9

          Sarı-lacivertlilerde son dönemin formda ismi Sebastian Szymanski bu maçta da sahaya 11'de çıkacak.

        • 10

          Sağ kanatta ise İrfan Can'ın yerine Ryan Kent görev yapacak.

        • 11

          Solda Tadic'in kulübeye çekilip yerine Joshua King'in oynaması beklenirken, ileri uçta ise Batshuayi forma giyecek.

        • 12

          Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko'nun ise bu maçta dinlendirileceği öğrenildi.

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