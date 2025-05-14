İsmail Kartal: Fenerbahçe'ye gitmem doğru olmaz
İran ekiplerinden Persepolis'in teknik direktörlüğünü yürüten İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya cevap verdi.
İran Ligi takımlarından Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, yarın oynanacak son lig maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Basın toplantısında Kartal'a, "Fenerbahçe'ye gitmeniz mümkün mü?" sorusu soruldu.
63 yaşındaki teknik direktör, "Benim Persepolis'le 1 yıl daha sözleşmem var. Böyle bir şey olsa bile, benim burayı bırakıp Fenerbahçe’ye gitmem doğru olmaz." dedi.
Persepolis yarın Havadar'ı yener, Sepehan son maçta puan kaybederse Persepolis ligi ikinci sırada bitirecek.